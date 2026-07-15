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Общество

Посетивших ДР Конго американцев из-за Эболы внесли в стоп-лист на рейсы в США

Politico: побывавших в ДР Конго американцев из-за Эболы не пускают в США
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти Соединенных Штатов не пускают в страну американских граждан, посетивших Демократическую Республику Конго (ДР Конго). Об этом, ссылаясь на официальное лицо из США, сообщает газета Politico.

По словам собеседника издания, американские власти запрещают гражданам, которые недавно побывали в ДР Конго, где сейчас развивается вспышка Эболы, возвращаться в США до тех пор, пока они не проведут в третьей стране 21 день. Поэтому всех посетивших ДР Конго американцев вносят в стоп-лист, запрещающий посадки на направляющиеся в Соединенные Штаты коммерческие авиарейсы.

13 июля стало известно, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической республике Конго распространилась на две новые провинции Верхнее Уэле и Чопо.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Ситуация осложняется тем, что против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

Ранее представитель ВОЗ сделал пугающее заявление о масштабах вспышки Эболы.

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