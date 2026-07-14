В Татарстане втрое увеличат число сирен

Глава минцифры Начвин: число сирен в Татарстане увеличат в три раза

В Татарстане планируют в три раза увеличить число сирен. Об этом заявил глава регионального минцифры Илья Начвин в ходе коллегии ведомства, передает ТАСС.

«В республике уже работают 547 речевых сирен во всех районах и городах Татарстана. До конца года мы смонтируем еще 200 таких установок. Главная цель — довести общее количество сирен в Татарстане до 1,6 тыс. единиц», — сказал министр.

Начвин добавил, что эта работа будет продолжаться до тех пор, пока в каждом жилом квартале Татарстана не будут расположены сирены.

Глава ведомства отметил, что сегодня в 12 населенных пунктах республики при срабатывании сирен двери в подъезды автоматически открываются.

8 июля в Тукаевском районе Татарстана два человека пострадали в результате атаки беспилотника на частный жилой дом. На место оперативно прибыла бригада медиков, которая оказала пострадавшим первую помощь. Угрозы жизни пострадавших нет. Глава района взял на личный контроль устранение последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.

Ранее стало известно, что в российском регионе массово демонтируют станции связи из-за радиофобии жителей.