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Общество

В российском регионе массово демонтируют станции связи из-за радиофобии жителей

В Татарстане демонтируют вышки связи из-за страха жителей перед излучением
Suwin66/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане начали демонтировать действующие базовые станции на фоне роста количества жалоб жителей, которые боятся вышек сотовой связи. Такая радиофобия приводит к тому, что без связи остаются целые микрорайоны, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на заявление главы регионального минцифры Ильи Начвина.

Он констатировал, что радиофобия татарстанцев серьезно тормозит развитие сети, хотя такой страх абсолютно необоснован.

«Это то же самое, что бояться дома включать микроволновую печь, телевизор или пользоваться пультом от телевизора, — подчеркнул министр. — Из-за жалоб операторы вынуждены демонтировать уже работающее оборудование. В итоге без связи остаются целые микрорайоны».

В пример он привел демонтированную базовую станцию в Казани, которая находилась рядом с городской больницей №8. Сейчас под угрозу попала станция в ЖК «Изумрудный город» в столице республики, при этом одному из операторов запретили устанавливать станцию рядом с ТЦ KazanMall из-за возражений местных жителей. Начвин призвал глав городов и районов активнее работать с населением в поиске компромисса с участием операторов связи.

Напомним, до этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявлял, что если работа сотовой вышки навредила здоровью, то можно претендовать на компенсацию в размере от 1 млн рублей при доказанной причинно-следственной связи. Также, по его словам, инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку.

Однако заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников отметил, что единственный способ исключить любое влияние современных технологий на здоровье – это уйти жить в джунгли. Он подчеркнул, что фоновое излучение может быть космическим или земным, а также иметь эндогенные источники, однако сами вышки не провоцируют ионизирующего излучения. По его словам, речь идет о простых электромагнитных полях разных частот — они могут влиять на людей, но это не доказано.

Ранее Минцифры предложило обязать владельцев участков пускать операторов связи на свои земли.

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