Силовики заявили, что волонтеры на Украине предлагали людям отказаться от эвакуации

Украинские волонтеры предлагали жителям поселка Васильковка Днепропетровской области отказаться от эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Васильковке объявлена обязательная эвакуация, однако большинству людей банально некуда ехать. Прибывшие в населенный пункт волонтеры, в свою очередь, попытались получить от оставшихся жителей письменный отказа от эвакуации в обмен на гуманитарную помощь», — сказал собеседник агентства.

17 июня принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины. Кроме того, в семи общинах района проводили эвакуацию взрослого населения.

10 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что еще в двух населенных пунктах региона объявлена обязательная эвакуация. По его словам, несовершеннолетних граждан из Васильковки и Вышетарасовки уже эвакуировали.

Ранее в части Харьковской области объявили обязательную эвакуацию.