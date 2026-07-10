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Армия

В Днепропетровской области Украины расширили зону обязательной эвакуации

Киев расширил зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава Днепропетровской областной военной администрации на Украине Александр Ганжа сообщил в своем Telegram-канале, что еще в двух населенных пунктах региона объявлена обязательная эвакуация.

«Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области – Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского», — написал чиновник.

По его словам, несовершеннолетних граждан из этих населенных пунктов уже эвакуировали.Теперь опасные территории предстоит покинуть остальным жителям. Всего там остаются более 6,5 тысяч человек.

17 июня принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины. Кроме того, в семи общинах района продолжается эвакуация взрослого населения.

3 июля власти Украины объявили обязательную эвакуацию в 60 населенных пунктах Харьковской области.

Ранее Медведев предрек Украине потерю новых земель.

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