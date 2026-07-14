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Общество

В Карелии обнаружили брата и сестру, которых видели на трассе

В Карелии нашли живыми пропавших брата и сестру
Shutterstock/271 EAK MOTO

Волонтеры Карелии завершили поиски детей, которые накануне сбежали из дома. Об этом сообщает 78.ru.

Брата и сестру в возрасте 11 и 13 лет нашли. По предварительной информации, они оказались в Петрозаводске. Забирать несовершеннолетних отправился инспектор ПДН из города Кондопоги, где живет семья.

Как рассказала мать несовершеннолетних, подробности обнаружения еще ей неизвестны.

«Мне просто волонтеры позвонили, сказали, нашли. Живы-здоровы», – сообщила женщина.

Брат и сестра пропали накануне. По словам родительницы, перед исчезновением у нее с детьми произошла ссора. Сын и дочь хотели пойти погулять, но мать их не пустила.

Несмотря на запрет, школьники открыли окно и через него вышли на улицу, после чего скрылись. Их видели на трассе, ведущей в Петрозаводск.

До этого в Курганской области в лесу заблудились дети. Они отправили сигнал дежурному оператору лесничества, после чего оставались на связи, чтобы их было проще найти. Вскоре их обнаружили и вывели.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске ищут двух сестер, пропавших во время прогулки.

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