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Общество

В Курганской области нашли живыми заблудившихся в лесу детей

В Курганской области заблудившихся в лесу детей нашли с помощью авиации
Владимир Смирнов/РИА Новости

В Курганской области спасатели нашли живыми детей, заблудившихся в лесу во время прогулки. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области.

Сигнал о пропаже поступил дежурному оператору лесничества 12 июля. Дети сообщили, что ушли в лес и не могу найти дорогу домой. Все время пока шли их поиски, они оставались на связи, но определить свое местоположение не могли.

К поискам подключились сотрудники Курганского управления лесами и арендаторы лесных участков. Летчик-наблюдатель, выполнявший плановое авиапатрулирование, обнаружил пропавших в 163-м квартале лесничества. Несовершеннолетних вывели из леса, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Карелии трое суток искали 73-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину обнаружили на заболоченном участке за пределами поселка, она шла вдоль реки, провалилась в трясину и не могла самостоятельно выбраться.

Ранее на Урале нашли живыми пенсионеров, которые уехали за грибами и пропали.

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