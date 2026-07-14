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Общество

В Карелии брат и сестра пропали, в последний раз их видели на трассе

В Карелии ищут детей, которые сбежали из дома через окно
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

В Карелии следователи проводят проверку после исчезновения детей 11 и 13 лет. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Брат и сестра живут вместе с родителями в городе Кондопог. Известно, что они направились в сторону Петрозаводска. На данный момент неизвестно, где они находятся.

Как рассказала мать детей, вероятно, причиной произошедшего стал конфликт. Дети просились на прогулку, но женщина им не разрешила. В результате дети выбрались из дома через окно.

Мать добавила, что раньше подобные побеги случались, но дальше черты города дети не уходили.

«У нас город маленький, все друг друга знают, мне позвонят, скажут. Я подъезжала, забирала, и все», – рассказала она.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Специалисты проверяют камеры видеонаблюдения, опрашивают знакомых семьи и отрабатывают возможные версии исчезновения.

Ранее в Курганской области нашли живыми заблудившихся в лесу детей.

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