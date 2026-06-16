В Петрозаводске ищут двух сестер, пропавших во время прогулки

В Карелии две сестры ушли гулять на карьер и пропали

В Петрозаводске полиция разыскивает двух несовершеннолетних сестер семи и 12-ти лет, девочки ушли на прогулку и домой не вернулись. Об этом сообщает УМВД по республике Карелия.

Девочки ушли из дома 15 июня, в последний раз их видели на карьере в микрорайоне Ключевая, в компании других несовершеннолетних. По данным 78.ru, сестры воспитываются в приемной семье, в день исчезновения девочки находились дома, общались с опекунами и психологом, после чего попросились на улицу поиграть с мячом во дворе.

Взрослые заметили, что дети не взяли с собой GPS-часы для связи, и заподозрили побег. Семья предполагает, что сестры могли уйти к старшему брату, он транслирует детям «образ свободной и беззаботной жизни», что и могло подтолкнуть девочек к побегу. Неделю назад, 9 июня, они уже уходили из дома, тогда они заранее подготовились, взяли вещи и скрывались на квартире.

Их брат утверждает, что не знает, где находятся дети, однако опекун сомневается в этом и считает, что подросток может скрывать информацию.

Ранее мальчик сбежал из лагеря и приехал к родителям в Екатеринбург.