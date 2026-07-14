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Общество

В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Краснодара сняты временные ограничения на полеты
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

В аэропорту Краснодара сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там уточнили, что меру вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения действовали с 13:45 по московскому времени. Они продлились около трех часов.

До этого аналогичные меры в краснодарском аэропорту вводили 14 июля в 9:40 (по мск). Тогда аэропорт не принимал и не выпускал самолеты около двух часов.

При введении ограничений на работу аэропортов рейсы часто задерживают или отменяют. В случае задержки вылета информацию о причинах и ориентировочном времени отправления можно получить на стойке регистрации или в справочной службе.

В зависимости от продолжительности ожидания авиакомпания обязана обеспечить пассажиров напитками и питанием. При переносе рейса на следующий день перевозчик должен предоставить гостиницу и трансфер. Эти правила закреплены в Воздушном кодексе РФ и международных регламентах.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

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