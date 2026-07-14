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Армия

В Польше подняли в небо дежурные пары истребителей из-за пролета российского Ил-20

Польша подняла в небо истребители из-за пролета Ил-20 над Балтийским морем
Alfie Cosgrove/Global Look Press

Власти Польши поднимали в небо истребители в связи с пролетом российского самолета Ил-20 над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Над международными водами произошел перехват нашей дежурной парой российского самолета», — рассказал чиновник журналистам.

По его словам, Ил-20 заметили, когда он находился на расстоянии около 30 км от польского города Устка. При этом российский самолет не нарушал границу республики, подчеркнул Косиняк-Камыш.

Министерство обороны РФ пока никак не комментировало произошедшее.

2 июля дежурные истребители Военно-воздушных сил Польши и их союзников были подняты в небо из-за якобы активности российской дальней авиации на Украине. В оперативном командовании родов Вооруженных сил Польши рассказали, что нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было. Отправленные на проверку истребители успешно вернулись на аэродромы базирования. Другие подробности не приводились.

Ранее в Польше заявили о готовности воевать с РФ.

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