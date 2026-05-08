Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Подросток упал с опоры ЛЭП после сильного удара током и чудом выжил

В США 15-летний подросток выжил, получив удар током и сорвавшись с ЛЭП
Christian Charisius/Reuters

В США подросток получил удар током, перелезая через высоковольтную линию электропередачи, упал и чудом выжил, сообщает WAVY.

Инцидент произошел в пятницу, 1 мая, в городе Саффолк, штат Виргиния. Сначала в местную пожарную часть поступило сообщение о том, что в районе пересечения Брук‑авеню и Делавэр‑авеню возникло возгорание кустарника.

Пожарные прибыли на место и обнаружили на земле 15‑летнего подростка. Как выяснилось, он залез на опоры ЛЭП, соприкоснулся с находящимися под напряжением проводами, от чего получил удар током и упал примерно с высоты примерно 18 метров на горящие кусты.

На место направили пять машин скорой помощи, пожарные машины и сотрудников лесной службы, чтобы одновременно тушить пожар и спасать пострадавшего.

«Ему невероятно повезло, что он остался жив, что его ударило током, а затем он упал с такого расстояния», — отметил маршал пожарной охраны Крис Корнуэлл.

Сейчас юноша находится в стабильном состоянии в детской больнице.

Ранее пилот дельтаплана разбился после столкновения с ЛЭП на Алтае.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!