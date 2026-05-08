Подросток упал с опоры ЛЭП после сильного удара током и чудом выжил

В США 15-летний подросток выжил, получив удар током и сорвавшись с ЛЭП

В США подросток получил удар током, перелезая через высоковольтную линию электропередачи, упал и чудом выжил, сообщает WAVY.

Инцидент произошел в пятницу, 1 мая, в городе Саффолк, штат Виргиния. Сначала в местную пожарную часть поступило сообщение о том, что в районе пересечения Брук‑авеню и Делавэр‑авеню возникло возгорание кустарника.

Пожарные прибыли на место и обнаружили на земле 15‑летнего подростка. Как выяснилось, он залез на опоры ЛЭП, соприкоснулся с находящимися под напряжением проводами, от чего получил удар током и упал примерно с высоты примерно 18 метров на горящие кусты.

На место направили пять машин скорой помощи, пожарные машины и сотрудников лесной службы, чтобы одновременно тушить пожар и спасать пострадавшего.

«Ему невероятно повезло, что он остался жив, что его ударило током, а затем он упал с такого расстояния», — отметил маршал пожарной охраны Крис Корнуэлл.

Сейчас юноша находится в стабильном состоянии в детской больнице.

