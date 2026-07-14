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Общество

В Ленинградской области пенсионерка пять дней выживала в лесу без еды

В Ленинградской области спасли пенсионерку, которая пять суток выживала в лесу
ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей/VK

В Ленинградской области спасли пенсионерку, которая пять суток выживала в лесу без еды. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд (ПСО) «Экстремум» в социальной сети «ВКонтакте».

По его информации, 86-летняя женщина 9 июля пошла за грибами, но домой так и не вернулась. В поисках пенсионерки приняли участие отряды «Экстремум», «Северо-Запад», «Лиза Алерт» и «Новая Ладога».

«На поиске работали пешие группы, квадрокоптер и даже вертолет, вновь привлеченный коллегами Поисково-спасательного отряда «Северо-Запад». Работы велись на протяжении пяти суток, группы сменяли друг друга, также активно помогали родственники потерявшейся», — говорится в сообщении.

Обессиленную жительницу региона обнаружили в труднодоступном месте утром 14 июля. Ее эвакуировали.

8 июля в Якутии спасатели нашли шестилетнего мальчика, который заблудился в лесу по дороге с пляжа «Сугун». Инцидент произошел на 16-м километре Вилюйского тракта. Ребенок возвращался с матерью с пляжа, женщина отвлеклась на мгновение, а когда обернулась, сына уже не было.

Ранее 82-летняя пенсионерка застряла в ванне и девять дней выживала на одной воде.

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