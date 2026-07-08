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Общество

В Якутии шестилетний мальчик заблудился в лесу по дороге с пляжа

В Якутске спасатели нашли мальчика, потерявшегося после купания на пляже
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Якутии спасатели нашли шестилетнего мальчика, который заблудился в лесу по дороге с пляжа «Сугун». Об этом сообщает служба спасения республики.

Инцидент произошел на 16-м километре Вилюйского тракта. Ребенок возвращался с матерью с пляжа, женщина отвлеклась на мгновение, а когда обернулась, сына уже не было.

Она искала его самостоятельно в течение часа, после чего обратилась в полицию. Правоохранители передали информацию спасателям. Дежурная смена выехала на место, мальчика удалось быстро найти. Его передали бригаде медиков с сильными порезами на руках.

До этого трехлетняя девочка потерялась на поле подсолнухов в Воронежской области. Во время прогулки с бабушкой девочка увидела поле подсолнухов и побежала вперед, скрывшись в зарослях. Попытки докричаться до нее не дали результата. Через полтора часа поисков мама нашла девочку сидящей в кустах с противоположной стороны поля, в километре от места исчезновения.

Ранее заблудившаяся 72-летняя пенсионерка два дня выживала в лесу в Татарстане.

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