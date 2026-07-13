82-летняя пенсионерка застряла в ванне и 9 дней выживала на одной воде

В США 82-летняя женщина смогла выжить после падения в ванну, где провела девять дней в ожидании помощи, пишет The Guardian.

В начале июня Джоан Ривет, вдова из Северной Каролины, споткнулась и упала в ванну, когда готовилась о сну. По ее словам, она получила травму спины, не смогла выбраться самостоятельно и все это время оставалась в полубессознательном состоянии, периодически приходя в себя.

Женщину нашли 10 июня после того, как ее брат, живущий в Джорджии, забеспокоился, так как сестра не отвечала на звонки, и попросил соседей проверить дом.

Прибывшие полицейские обнаружили Ривет в ванной. Она рассказала им, что пыталась звать на помощь, но ее никто не услышал, а потом смогла дотянуться до крана ногой, чтобы пить воду.

В больнице у нее диагностировали сильное обезвоживание и пролежни. Сейчас состояние женщины улучшается, и она планирует переехать к семье в Джорджию.

Ранее женщина на три дня увязла в грязи и не смогла выбраться без чужой помощи.