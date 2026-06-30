В России выросло число подростков, причастных к терроризму и экстремизму

СК: в РФ вдвое возросло число подростков, причастных к терроризму и экстремизму

Число подростков, причастных к преступлениям экстремистского и террористического характера, увеличилось в два раза. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В публикации отмечается, что данные показатели свидетельствуют о рисках распространения деструктивной идеологии.

В рамках совещания ведомства председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что с начала 2026 года правоохранительные органы расследовали более 11 тысяч преступлений, которые были совершены подростками.

В пресс-службе СК добавили, что число несовершеннолетних преступников выросло на 9% и составило 9641 человек, а количество насильственных преступлений, совершенных подростками, выросло на 10%.

До этого Бастрыкин призвал снизить возраст наступления уголовной ответственности за тяжкие преступления до 12 лет. Он также поддержал введение уголовного наказания для родителей за недобросовестное воспитание детей. Кроме того, Бастрыкин спел отрывок из песни, раскритиковал «Движение первых», «Уроки о важном» и Росмолодежь и предложил возродить движения пионеров и комсомола. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект о профилактике подростковой преступности.