Петербурженку, которая расправилась с младенцем, отправили на психиатрическое лечение

В Петербурге расправившуюся с сыном женщину отправили на психиатрическое лечение

В Петербурге суд вынес приговор женщине, которая жестоко расправилась со своим сыном. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, россиянка положила младенца в таз и держала ниже уровня воды до тех пор, пока мальчик не перестал дышать. В результате ребенок не выжил.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. От уголовной ответственности фигурантку освободили. Однако ее направили на принудительное лечение в медицинской организации, которая специализируется на психиатрической помощи.

До этого подобный приговор вынесли жительнице Краснодарского края. Мать напала на своего двухмесячного сына. В процессе она нанесла ему более пяти ударов ножом. Ее смог остановить только отец ребенка.

Эксперты выяснили, что у женщины было хроническое психическое расстройство, поэтому отправил ее на принудительное лечение и освободил от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что москвичку, расправившуюся с шестилетним сыном, отправили на принудительное лечение.