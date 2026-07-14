Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Россиянку, пытавшуюся заколоть ножом двухмесячного сына, отправили на лечение

Суд отправил на принудительное лечение женщину, напавшую на младенца с ножом
РИА «Новости»

В Краснодарском крае суд назначил принудительное лечение 32-летней жительнице Курганинска, которая пыталась расправиться с двухмесячным сыном. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, в марте 2025 года мать, находясь дома с ребенком, не менее семи раз ударила мальчика кухонным ножом в живот, а затем попыталась удушить его. Трагедию предотвратил отец ребенка, который вовремя остановил женщину.

Экспертиза установила, что в момент происшествия женщина страдала хроническим психическим расстройством и находилась в невменяемом состоянии. В связи с этим суд освободил ее от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в стационар специализированного типа.

До этого беременная россиянка приняла наркотики, родила раньше срока и избавилась от младенца. В июле 2023 года женщина родила в туалете коммунальной квартиры в Калининграде, а затем причинила новорожденному множественные травмы. Ее знакомые вынесли тело младенца во двор дома, где его на следующее утро обнаружили местные жители.

Ранее в Благовещенске мать расправилась с 12-летним сыном-инвалидом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!