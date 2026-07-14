Россиянку, пытавшуюся заколоть ножом двухмесячного сына, отправили на лечение

В Краснодарском крае суд назначил принудительное лечение 32-летней жительнице Курганинска, которая пыталась расправиться с двухмесячным сыном. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, в марте 2025 года мать, находясь дома с ребенком, не менее семи раз ударила мальчика кухонным ножом в живот, а затем попыталась удушить его. Трагедию предотвратил отец ребенка, который вовремя остановил женщину.

Экспертиза установила, что в момент происшествия женщина страдала хроническим психическим расстройством и находилась в невменяемом состоянии. В связи с этим суд освободил ее от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в стационар специализированного типа.

До этого беременная россиянка приняла наркотики, родила раньше срока и избавилась от младенца. В июле 2023 года женщина родила в туалете коммунальной квартиры в Калининграде, а затем причинила новорожденному множественные травмы. Ее знакомые вынесли тело младенца во двор дома, где его на следующее утро обнаружили местные жители.

Ранее в Благовещенске мать расправилась с 12-летним сыном-инвалидом.