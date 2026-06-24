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Общество

Москвичку, расправившуюся с шестилетним сыном, отправили на принудительное лечение

В Москве женщина, совершившая расправу над маленьким сыном, избежала тюрьмы
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве мать отправили на принудительное лечение за расправу над ребенком, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Московский городской суд рассмотрел дело 38-летней жительницы столицы, которая, по версии следствия, нанесла шестилетнему сыну множественные удары молотком по голове и ножевые ранения. После произошедшего она пыталась причинить вред и себе. Инцидент произошел 12 ноября 2025 года в квартире на улице Академика Анохина.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у женщины есть психическое расстройство и в момент случившегося она не могла осознавать характер своих действий и руководить ими. С учетом позиции прокуратуры суд назначил принудительную меру медицинского характера. Женщину направили на лечение в психиатрическую стационарную организацию специализированного типа.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который забил пожилую мать, устав от нотаций.

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