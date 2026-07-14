В Мюнхене ввели экстренные меры по экономии питьевой воды из-за жары

Власти немецкого Мюнхена в связи с затяжной засухой и угрозой дефицита воды, вызванных жарой и отсутствием осадков, ввели ограничительные меры на потребление питьевой воды. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

В городе запрещено наполнять частные бассейны и любые другие резервуары для купания. С 9:00 до 19:00 запрещается поливать сады, исключение сделано для сельскохозяйственных угодий и кладбищ. Кроме того, под запрет попал полив частных газонов и прочих зеленых насаждений.

Ограничения вводятся как минимум до 1 августа. Однако в случае продолжения засухи этот срок может быть продлен.

До этого федеральный министр окружающей среды Карстен Шнайдер заявил, что немецкая экономика несет огромный ущерб от жары, и страна пока недостаточно подготовлена к участившимся волнам зноя.

По словам главы ведомства, для адаптации потребуется 20–25 лет. Власти делают ставку на закон о климатической адаптации и озеленение городов: если там будет больше деревьев и меньше асфальта, это позволит удерживать и накапливать воду в засушливые периоды.

Ранее в ФРГ зарегистрировали абсолютный температурный рекорд.