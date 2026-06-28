Немецкий министр признал огромный ущерб от жары для экономики Германии

Немецкая экономика несет огромный ущерб от жары, и страна пока недостаточно подготовлена к участившимся волнам зноя. Об этом заявил федеральный министр окружающей среды Карстен Шнайдер в интервью Handelsblatt.

По словам главы ведомства, для адаптации потребуется 20–25 лет. Власти делают ставку на закон о климатической адаптации и озеленение городов: если там будет больше деревьев и меньше асфальта, это позволит удерживать и накапливать воду в засушливые периоды.

Шнайдер также предупредил, что в будущем доступ к воде может стать ключевым фактором при выборе места для бизнеса. Снижение уровня грунтовых вод и пересыхание озер уже сказываются на промышленности. Особенно остро проблема стоит для крупных производств с высоким водопотреблением.

«Речь идет не только о том, хватит ли воды на 10 или 20 лет, но и о социальном приятии. Там, где люди опасаются нехватки, растет сопротивление», — пояснил министр.

В некоторых регионах Германии ограничения водопользования уже стали реальностью, и в будущем страну ждут непростые решения о распределении ресурсов, подытожил он.

Ранее в Германии полиция помогла жителям охладиться при помощи водомета.