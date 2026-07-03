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Общество

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали огненный смерч

Огненный смерч образовался из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Чернобыльской зоне отчуждения, расположенной в Киевской области, был зафиксирован огненный смерч. Об этом сообщила в пятницу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.

«Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу. Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения», — отмечается в сообщении.

На протяжении текущей недели Госслужба Украины по ЧС регулярно информировала о крупных пожарах, возникших в Чернобыльской зоне. Работы по ликвидации возгораний продолжаются круглосуточно.

В мае в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар, охвативший территорию свыше 1100 гектаров. Распространение огня стало возможным из-за неблагоприятных погодных условий, таких как высокая температура и сильные порывы ветра. Борьбу с огнем осложнил риск подрыва на минах. Подобные случаи, по словам экспертов, представляют серьезные радиационные угрозы, особенно для западных стран.

Ранее сообщалось, что чернобыльская зона отчуждения стала убежищем для животных.

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