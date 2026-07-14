Экстремальные ливни смыли дорогу в российском регионе

Экстремальные ливни смыли дорогу в Бурятии. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о нескольких участках трассы Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо. Судя по видео, они буквально ушли под воду — теперь на их месте разлилась бурная река с сильным течением.

В результате ЧП в Муйском округе ввели режим повышенной готовности. Движения на затопленных участках временно закрыли. Дорожники пока не могут приступить к ремонту дороги из-за продолжающихся ливней.

До этого в Дагестане очевидец снял на видео, как горная река потоком воды унесла часть автодороги вместе с насыпью. Инцидент произошел на подъезде к селу Кикуни. Автомобили двигались по встречной полосе, вдоль склона горы. В этот момент в воду обрушилась часть насыпи и асфальтовое покрытие на ней. Также река унесла тяжелое бетонное ограждение стоявшее на обочине. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее в Пермском крае художницу унесло селевым потоком во время наводнения.