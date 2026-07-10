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Автомобили

Видео: в Дагестане дорогу из под ног водителей смыла бурная река

В Дагестане попало на видео, как бурная река уносит дорогу

В Дагестане очевидец снял на видео, как горная река потоком воды унесла часть автодороги вместе с насыпью. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана».

«Дорогу снесло на подъезде к селу Кикуни», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что просевший участок дороги перед инцидентом был обозначен подручными средствами — рядом камней. Автомобили двигались по встречной полосе, вдоль склона горы. В этот момент в воду обрушилась часть насыпи и асфальтовое покрытие на ней. Также река унесла тяжелое бетонное ограждение стоявшее на обочине.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

До этого стало известно, что в Москве на полтора месяца частично перекроют движение на участке МКАД.

Ранее появились первые кадры с места массового ДТП на Киевском шоссе в Москве.

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