Видео: в Дагестане дорогу из под ног водителей смыла бурная река

В Дагестане очевидец снял на видео, как горная река потоком воды унесла часть автодороги вместе с насыпью. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана».
«Дорогу снесло на подъезде к селу Кикуни», — отмечается в публикации.
На кадрах видно, что просевший участок дороги перед инцидентом был обозначен подручными средствами — рядом камней. Автомобили двигались по встречной полосе, вдоль склона горы. В этот момент в воду обрушилась часть насыпи и асфальтовое покрытие на ней. Также река унесла тяжелое бетонное ограждение стоявшее на обочине.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
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