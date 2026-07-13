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Общество

В Пермском крае художницу унесло селевым потоком во время наводнения

59.RU: в пермском селе Кын художницу Косареву унесло селевым потоком

Художницу Олесю Косареву смыло в реку селевым потоком во время наводнения в пермском селе Кын, и до сих пор ее не могут найти. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на отца девушки и данные властей.

Вечером 11 июля Олеся с матерью пришла в свой дом, который оказался в зоне затопления, чтобы забрать вещи. Внезапно строение зашаталось и поплыло. Матери удалось выбраться, а девушку с сумками унесло водой.

«Там была огромная скорость — больше 30 км/ч, как в горной реке. Очевидцы пытались ее вытащить, но все произошло слишком быстро. Потоком смывало даже каменные валуны. Глубина в том месте оказалась больше 1,5 метра», — рассказал отец девушки Виктор, предположив, что Олесю могло унести в реку Кынок, а затем в Чусовую.

Художница известна акварельными пейзажами Пермского края, которые создавала во время одиночных походов.

В минувшие выходные в Кыне из-за проливных дождей вышли из берегов сразу четыре реки — Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка. Стихия повредила три моста, семь домов и семь приусадебных участков, разделив село потоком воды на четыре части.

В двух школах развернули пункты временного размещения, часть жителей эвакуировали. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что на месте работают спасатели и дорожники, которые восстанавливают въезд в село.

Ранее в Дагестане дорогу из под ног водителей смыла бурная река.

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