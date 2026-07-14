Ветеринар объяснил желание собаки есть несъедобные предметы

Собака может пытаться есть несъедобные предметы на фоне проблем со здоровьем. Об этом в разговоре с RT предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Специалист объяснил, что стремление есть инородные предметы может сигнализировать о наличии гастрита, изжоги или дискомфорте в желудке у собаки. В таком случае питомец может начать облизывать стены или пол, а также грызть несъедобные вещи.

По словам ветеринара, тяга к таким предметам также может быть признаком глистной инвазии. Наличие этих паразитов характеризуется извращением аппетита.

«Третье — это нарушение минерального обмена, которое в основном бывает при беременности либо у молодежи. Организм нуждается в дополнительных микроэлементах, и они могут штукатурку есть, вещи, казалось бы, несъедобные, но полезные для них», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, подобная тяга может быть простым любопытством, которое особенно свойственно молодым животным. Однако если собака начинает есть несъедобные предметы, хозяевам следует обратиться за помощью к ветеринарному врачу. При необходимости профессионал скорректирует рацион питомца, назначит витаминно-минеральные подкормки и обработку от глистов.

Ветеринарный врач бренда AlphaPet Дарья Богданова до этого говорила, во время сильной жары необходим особенно внимательный подход к кормлению домашних животных. В такое время у питомцев снижается аппетит и увеличивается потребность в воде. По словам эксперта, в жаркую погоду животным нужно пить в 2-3 раза чаще, чем в остальное время.

Ранее ветеринар рассказал, какие миски для животных не стоит покупать.