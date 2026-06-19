Ветеринар рассказал, какие миски для животных не стоит покупать

Приучать питомцев к правильному кормлению важно с детства. Для кошек и собак лучше использовать две отдельные миски вместо комбинированных вариантов «два в одном», которые часто встречаются в продаже. Такой совет в интервью РИАМО дал ветеринарный врач, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Сдвоенные модели, по его словам, могут казаться удобнее, занимать меньше места и стоить дешевле, однако следует отдавать предпочтение раздельным емкостям. В одной из них должна быть чистая прохладная вода, а в другой — свежий корм.

«Обе миски необходимо регулярно и тщательно мыть, потому что на них скапливаются бактерии. Вода в жару может зацветать, туда могут попадать насекомые и так далее. Поэтому после каждого приема пищи все нужно тщательно промывать», — сказал специалист.

Для крупных пород собак он рекомендует устанавливать миски на специальной подставке на уровне холки. Это позволяет не наклоняться низко, держать шею выше, что благотворно влияет на формирование правильной осанки.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого объяснил, какой тип питания выбрать для питомца.

Эксперт призвал не смешивать разные варианты кормления. Если животное ест сухой корм, то давать ему мясо как дополнительный источник белка не стоит. Важно определиться — либо пища натуральная, либо концентратная, на кормах из магазина.

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