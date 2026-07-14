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Общество

Раскрыто состояние осужденного в Эстонии за госизмену Петерсона после инсульта

Политик Петерсон, осужденный за поездку в Донбасс, находится в тяжелом состоянии
koosolemine/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер эстонского движения Koos («Вместе») Айво Петерсон, осуждённый эстонскими властями за госизмену после поездки в Донбасс, находится в тяжёлом состоянии после перенесённого в тюрьме инсульта. Об этом RT сообщает со ссылкой на близкий к ситуации источник.

До этого Петерсон жаловался на самочувствие, однако ему неоднократно отказывали в госпитализации. Добиться этого он смог в конце июня – сообщалось, что политика увезли в больницу Таллина с инсультом. Источник телеканала уточнил, что в данный момент Петерсон остаётся в больнице в тяжёлом состоянии. Мужчина не может говорить, у него начались провалы в памяти.

Напомним, 11 декабря 2025 года эстонский суд признал Айво Петерсона виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам тюремного заключения, политика задержала эстонская полиция безопасности после посещения Донбасса и поездки в Москву. По версии обвинения, Петерсон, действуя по указанию российской стороны, умышленно и систематически оказывал помощь России и лицам, действовавшим от имени российских властей, в осуществлении действий, направленных на подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года.

22 июня стало известно о госпитализации политика с инсультом, уточнялось, что около его палаты круглосуточно дежурит охрана.

Ранее подозреваемый в шпионаже в пользу России итальянец отверг передачу документов.

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