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Политика

Осужденного за госизмену эстонского политика Петерсона госпитализировали в Таллине

Postimees: осужденный за госизмену эстонский политик Петерсон перенес инсульт
koosolemine/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер эстонского движения Koos («Вместе») Айво Петерсон, ранее осужденный по делу о государственной измене, госпитализирован в больницу Таллина с инсультом. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на члена правления партии Игоря Хоппа.

«20 июня Петерсона экстренно доставили в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу... причиной госпитализации стал инсульт», — отмечается в публикации.

По словам Хоппа, врачи оценивают состояние политика как стабильное. При этом у него наблюдаются серьезные нарушения речи. Возле палаты Петерсона круглосуточно дежурит охрана.

В декабре 2025 года эстонский суд признал Петерсона виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам тюремного заключения. По версии обвинения, политик, действуя по указанию российской стороны, умышленно и систематически оказывал помощь России и лицам, действовавшим от имени российских властей, в осуществлении действий, направленных на подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии в период с октября 2022 года по 10 марта 2023 года. Сам Петерсон обвинения отрицал.

Ранее гражданина Израиля осудили в Эстонии за шпионаж в пользу России.

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