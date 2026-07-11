Подозреваемый в шпионаже в пользу России итальянец опроверг передачу документов

Один из двух подозреваемых в шпионаже в пользу России итальянцев Гавино Рауль Пирас отверг факт якобы передачи каких-либо документов. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Франческо Ваккаро.

«Мой подзащитный пожелал пройти допрос, чтобы прояснить свою позицию. Он отверг, что передавал какие-либо документы, сведения или информацию, которые имеют секретный или конфиденциальный характер», — сказал юрист.

Ваккаро добавил, что сторона защиты пока не ходатайствовала об отмене домашнего ареста Пираса.

7 июля газета La Repubblica сообщила, что двоих экс-сотрудников спецслужб, более десяти лет работавших в министерстве обороны Италии, задержали в Риме по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Сведения, которые граждане европейского государства якобы передавали российской стороне, касаются национальной безопасности, отметило издание.

По данным журналистов, подозреваемые якобы поддерживали контакты с сотрудником посольства России в Риме. Следователи провели обыски и изъяли у подозреваемых средства связи, компьютеры и другие электронные устройства.

Ранее во Франции заявили о задержании «шпиона» России.