В Госдуме объяснили, как инициировать снос сотовой вышки у дома и получить компенсацию

Если работа сотовой вышки навредила здоровью, то можно претендовать на компенсацию в размере от 1 млн рублей, но только в том случае, если будет доказана причинно-следственная связь. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ), передает РИА Новости.

«Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, — рекомендовал он. — И если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, то можно получить компенсацию от 1 млн рублей и выше. А также инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку».

Кроме того, если соседи сдали в аренду участок в частном секторе под вышку связи, то можно требовать ее сноса, продолжил Гаврилов. Упущенную выгоду операторам и застройщикам будет компенсировать местная администрация, если она разрешала строить вышку.

Гаврилов обратил внимание на то, что вышки удешевляют недвижимость, рядом с которой они расположены, на 8-20%.

«Это также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья», — резюмировал депутат.

Накануне жители башкирского села Ташбулатово свалили вышку сотовой связи из-за опасений, связанных с беспроводной технологией 5G. Они открутили фиксирующие болты, что привело к падению вышки на линию электропередачи.

Ранее трое российских подростков пытались поджечь вышки связи по заданию из мессенджера.