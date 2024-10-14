Доктор Мясников оценил опасность вышек сотовой связи для здоровья

В Госдуме заявили о связи между ухудшением здоровья и расположением вышек сотовой связи, подчеркнув, что при доказанности этого факта с государства следует требовать компенсации. Однако это все не доказано и напоминает ситуацию в прошлом, когда люди боялись жить рядом с линиями электропередач, считает заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что единственный способ исключить любое влияние современных технологий на здоровье – это уйти жить в джунгли.

На сегодняшний день фоновое излучение может быть космическим или земным, а также иметь эндогенные источники. Так, к примеру, считается, что естественное фоновое излучение составляет 3 мЗв/год.

А вот сами вышки не провоцируют ионизирующего излучения, отметил Мясников. По его словам, речь идет о простых электромагнитных полях разных частот – они могут влиять на людей, но это не доказано. Врач также напомнил, что когда-то в прошлом люди опасались селиться рядом с линиями высоковольтных электропередач, однако никаких доказательств об их вреде не последовало, на фоне чего подобные страхи затихли.

«На нашей планете некуда деться. Разве что уйти жить в джунгли. Я думаю, источниками подобных вопросов является антинаучные сообщества, имеющие под собой какие-то другие цели и задачи», — подчеркнул доктор.

Напомним, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов до этого заявил, что если работа сотовой вышки навредила здоровью, то можно претендовать на компенсацию в размере от 1 млн рублей. Это действует только в случаях, если будет доказана причинно-следственная связь. Также, по его словам, инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку.

Ранее в России жители села свалили вышку сотовой связи из-за 5G.