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Общество

Владельцев участков хотят обязать пускать операторов связи на свои земли

Минцифры предложило дать связистам доступ к участкам для строительства вышек
Suwin66/Shutterstock/FOTODOM

Операторы связи смогут получать доступ к земельным участкам всех форм собственности для строительства вышек и объектов связи. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы Минцифры.

Ведомство направило предложения на межведомственное согласование в рамках актуализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. В документах говорится о необходимости законодательно закрепить возможность установления публичного сервитута для размещения инфраструктуры связи на всех земельных участках, создать правовую базу для Единого цифрового реестра объектов связи, а также ввести принцип «молчаливого согласия» при выдаче разрешений на их установку.

Как рассказал «Известиям» директор проектного офиса TEA NEXT «Ростелекома» Анатолий Галкин, формально право на публичные сервитуты у операторов появилось еще в 2023 году, но на практике механизм требует доработки. Сейчас нельзя оформить сервитут на участки под ИЖС, личные подсобные хозяйства и земли запаса, пояснил он.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с изданием отметил, что расширение доступа к участкам позволит подключать к интернету дома и районы, куда сейчас сложно провести кабель из-за сопротивления собственников, а также улучшит качество сотовой связи. При этом он подчеркнул, что при строительстве объектов надо учитывать интересы владельцев частных домов и жителей коттеджных поселков, так как вышки могут создавать для них неудобства.

Ранее депутат рассказал, что важно сделать при покупке дачи и загородного дома.

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