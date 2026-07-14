Профсоюз педагогов объяснил отказы детям в переходе в 10-й класс

Сегодня вся система обучения в большей степени ориентирована на повышение интереса к среднему профессиональному образованию, в связи с чем школы стали чаще отказывать детям в переходе в десятый класс. В некоторых случаях требования родителей перевести ребёнка в десятый класс неосуществимы в силу дефицита мест, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Комментируя сообщение Минпросвещения о том, что при нехватке мест в десятом классе определённой школы россияне могут запросить перевод в другое учебное заведение ради продолжения обучения, эксперт отметил, что такая возможность есть лишь в больших городах.

«В небольших населённых пунктах, наоборот, может быть дефицит мест, и класс не набирается. Ситуация в стране очень разная, — подчеркнул Казаков. — Что в таком случае делать родителям? Обратиться в школу со свободными местами — эта информация доступна на сайте каждого учреждения».

Он подчеркнул, что многие школы могут просто не набирать учащихся в обычные десятые классы. Причём если отказать ребенку в переводе в непрофильный класс учебное заведение не может, то специализированных классов это не касается – в этом случае школа может отказать. При этом Казаков подчеркнул, что суть вопроса заключается в том, что именно на среднем профессиональном образовании делается сегодня акцент.

«Это внутренняя политика в системе образования», — заключил педагог.

Напомним, сегодня в Минпросвещения РФ сообщили, что школа вправе отказать в приёме ученика в 10-й класс, если в образовательной организации отсутствуют свободные места. В ведомстве пояснили, что в случае отказа родителям не стоит оставлять ситуацию без внимания. Им необходимо обратиться в региональные или муниципальные органы управления образованием, которые должны помочь подобрать ребёнку другое учебное заведение.

Подчёркивается, что, если выпускник девятого класса не проходит отбор, органы власти обязаны предоставить ему место либо в классе универсального профиля, либо в другой школе, расположенной в пределах территориальной доступности.

Ранее депутат объяснил, почему учёба в 10-м классе предпочтительнее колледжа.