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Общество

В Минпросвещения рассказали, когда могут отказать в приеме в 10 класс

Минпросвещения: школы могут отказывать в приеме в 10-й класс при нехватке мест
Константин Михальчевский/РИА Новости

Школа вправе отказать в приеме ученика в 10-й класс, если в образовательной организации отсутствуют свободные места. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.

В министерстве пояснили, что в такой ситуации родителям следует обратиться в региональные или муниципальные органы, курирующие сферу образования, чтобы подобрать ребенку другое учебное заведение.

Кроме того, школы имеют право проводить индивидуальный отбор при поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов и профильным обучением.

В Минпросвещения уточнили, что если выпускник девятого класса не прошел такой отбор, региональные или муниципальные органы власти в сфере образования обязаны обеспечить ему место либо в классе универсального профиля, либо в другой территориально доступной школе.

В ведомстве также подчеркнули, что соблюдение права несовершеннолетних на получение среднего общего образования находится на особом контроле Минпросвещения, Генеральной прокуратуры и Государственной думы.

Ранее сообщалось, что в России сократят часы по нескольким предметам у первоклашек.

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