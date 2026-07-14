Прокурор попросила отменить приговор зампреду «Яблока» Круглову

Прокурор Юлия Гузняева подала апелляционное представление на приговор зампреду партии «Яблоко», экс-депутату Мосгордумы Максиму Круглову. Об этом заявил его адвокат Сергей Бадамшин.

Уточняется, что гособвинитель попросила заново рассмотреть дело политика, но уже с другим судьей. По словам Бадамшина, прокуратура при этом подала только краткую версию представления, пообещав принести полный текст после ознакомления с протоколом судебного заседания и получения копии приговора, которая была получена Гузняевой сразу после оглашения приговора.

24 июня Замоскворецкий суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к семи годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 ч. 2 УК, пункт «д»).

По версии следствия, в апреле 2022 года политик выложил в своем Telegram-канале два поста — о Буче и погибших на Украине, тем самым распространив заведомо ложную информацию о российских военнослужащих. В последнем слове Круглов рассказал, что не согласен с самим существованием статьи о фейках об армии, считая эту норму репрессивной. При этом он отметил, что этот закон не нарушал.

Круглова задержали 1 октября 2025 года. На следующий день его отправили в СИЗО, а 17 октября внесли в перечень террористов и экстремистов. Прокурор запрашивала для экс-депутата восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее адвокат Круглова заявил, что обжалует обвинительный приговор.