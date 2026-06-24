Защита зампреда «Яблока» Круглова обжалует приговор со сроком в 7 лет за два поста

Защита зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова планирует обжаловать приговор в семь лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил его адвокат Сергей Бадамшин, назвав решение суда необоснованным.

«Считаю приговор незаконным, необоснованным и немотивированным — в ближайшее время обжалуем в апелляционном порядке», — сказал Бадамшин.

24 июня замоскворецкий суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к 7 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 ч. 2 УК, пункт «д»).

По версии следствия, в апреле 2022 года политик выложил в своем Telegram-канале два поста, о Буче и погибших на Украине, тем самым распространив заведомо ложную информацию о ВС РФ. В последнем слове Круглов рассказал, что не согласен с самим существованием статьи о фейках об армии, считая эту норму репрессивной. При этом отметив, что этот закон он не нарушал.

Круглова задержали 1 октября 2025 года. На следующий день его отправили в СИЗО, а 17 октября внесли в перечень террористов и экстремистов. Прокурор запрашивал для экс-депутата восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Круглов возглавлял фракцию партии «Яблоко» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. В 2024 году снова баллотировался в депутаты Мосгордумы, но избирательная комиссия отказала ему в регистрации. В декабре 2023 года Круглова избрали заместителем председателя партии «Яблоко».

Ранее москвича арестовали за обращение к Путину с Лобного места.