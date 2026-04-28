Россиянам предложили новый механизм погашения долга за коммуналку

Эксперт по ЖКХ Бондарь: гасить долги за коммуналку можно не деньгами, а трудом

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Газетой.Ru» предложил дать возможность россиянам гасить долги за коммунальные услуги не деньгами, а трудом. В том числе позволяя соседям-волонтерам отрабатывать задолженность за тех, кто сам не в силах это сделать.

«Существующая система пеней и штрафов может загонять в тупик не столько злостных неплательщиков, сколько социально незащищенных жителей. Одинокая пенсионерка или многодетная семья могут копить долги годами, а начисляемые пени лишь увеличивают пропасть между ними и добросовестными плательщиками. При этом многие соседи искренне хотят помочь, но не имеют финансовой возможности просто взять и оплатить чужую квитанцию. Механизм погашения долга работами по содержанию дома позволял бы самому должнику отрабатывать, например, работой дворника. Но можно также допускать к погашению долга любого жителя дома, волонтера или даже родственников», — считает Бондарь.

Он отметил, что добрососедство часто заканчивается разговорами на лестничной клетке. А когда у соседа появляется реальная возможность взять лопату или кисть и физически закрыть долг бабушки напротив — это может вывести взаимопомощь на новый уровень.

«Представьте: у пенсионерки долг в 10 тысяч рублей, а у ее соседа-студента есть желание и силы. Он через приложение берет задачу убрать снег, покрасить лавку, помыть подъезд. Отработанные часы засчитываются не ему на бонусы, а списываются с чужого лицевого счета. Это цивилизованная форма социальной поддержки, где каждый видит конкретный результат», — заявил Бондарь.

Он считает, что волонтерский механизм снимает этические вопросы, которые могли возникать при отработке долга самим должником. Контроль через приложение, использующее фото и геоподтверждение, должен исключить приписки: управляющая организация фиксирует «заказ», волонтер — выполнение, а система автоматически пересчитывает часы в рубли погашенной задолженности.

«Важно, что это не замена денежным расчетам для тех, кто способен платить, а дополнительный выход для домохозяйств, оказавшихся в сложной ситуации. Жители многоквартирного дома видят работу, долг тает, а пени не уходят в пустоту», — отметил Бондарь.

По его мнению, такой подход может окончательно решить вопрос «куда идут деньги», превращая их в благоустройство, давая шанс сохранить чувство собственного достоинства тем должникам, которым физически помогает доброволец.

