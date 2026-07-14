Адвокат рассказал, можно ли публиковать в соцсетях клип Киевстонера

Публиковать в своих соцсетях клип на песню «Тает лед» с участием Киевстонера (Альберта Васильева) не рекомендуется. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин в беседе с изданием «Подъем».

«С точки зрения закона нарушений в этом нет, а как практика вывернет, исходя из принципа силовой целесообразности, одной Фемиде известно. Одним словом, не советую», — сказал он.

Кроме того, юрист и эксперт в сфере цифрового права Олег Зернов заверил издание, что маркировать Киевстонера: «внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга» нет необходимости, поскольку он является физическим лицом.

14 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении попытки масштабной атаки с использованием беспилотников в Подмосковье. По версии ведомства, к подготовке операции была причастна Служба безопасности Украины, а одним из координаторов являлся украинский рэпер и блогер Киевстонер (Альберт Васильев). Что заявили в ФСБ, как на обвинения отреагировал сам блогер и что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилась аудиозапись, как Киевстонер координирует подготовку теракта в Подмосковье.