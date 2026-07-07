В Благовещенске мать расправилась с 12-летним сыном-инвалидом

В Благовещенске мать подозревают в расправе над ребенком

Жительницу Амурской области подозревают в расправе над собственным ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Благовещенске. В одной из квартир дома на улице Чайковского обнаружили мальчика без признаков жизни. Как полагают следователи, расправиться с ним могла собственная мать.

По данным Amur.life, ребенка обнаружил сожитель матери. Голова пострадавшего якобы была полностью обмотана скотчем. Известно, что несовершеннолетний был лежачим инвалидом, ему было 12 лет.

Помимо этого, на балконе семьи видели кошку, с которой расправились также. Как отмечают журналисты, у матери семьи есть психическое расстройство.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

«Перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении подследственной меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации СК.

Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ачинске обнаружили девочку без признаков жизни, в расправе подозревают мать.