Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Благовещенске мать расправилась с 12-летним сыном-инвалидом

В Благовещенске мать подозревают в расправе над ребенком
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Амурской области подозревают в расправе над собственным ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Благовещенске. В одной из квартир дома на улице Чайковского обнаружили мальчика без признаков жизни. Как полагают следователи, расправиться с ним могла собственная мать.

По данным Amur.life, ребенка обнаружил сожитель матери. Голова пострадавшего якобы была полностью обмотана скотчем. Известно, что несовершеннолетний был лежачим инвалидом, ему было 12 лет.

Помимо этого, на балконе семьи видели кошку, с которой расправились также. Как отмечают журналисты, у матери семьи есть психическое расстройство.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

«Перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении подследственной меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации СК.

Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ачинске обнаружили девочку без признаков жизни, в расправе подозревают мать.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!