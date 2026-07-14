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Общество

В Саратовской области утонули девятилетний мальчик и отец, пытавшийся его спасти

В Волге утонули девятилетний мальчик и его отец
Ell_lial6/Shutterstock/FOTODOM

В Марксовском районе Саратовской области утонули ребенок и мужчина, пытавшийся его спасти, сообщает прокуратура и СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел на острове, расположенном в акватории реки Волги в районе села Орловское. 13 июля там, по предварительным данным, отдыхала семья с ребенком. Сначала сильное течение унесло девятилетнего мальчика, отец попытался его спасти и тоже ушел под воду.

Очевидцы вытащили ребенка на берег, медики скорой помощи проводили реанимацию, но спасти его не удалось. Мужчина также утонул.

На месте работали спасатели, полиция и следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура проверит, были ли соблюдены требования безопасности, и при наличии оснований примет меры реагирования.

В начале июля ребенка унесло течением во время сплава в Иркутской области. Инцидент произошел на реке Иркут в Шелеховском районе, где группа из 49 человек устроила привал, во время которого мальчик зашел в воду. Он умел плавать и не боялся воды, но снял спасательный жилет. На помощь ребенку бросились двое молодых людей, но их всех унесло течением.

Ранее туристка утонула во время экзамена по дайвингу в Аргентине.

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