Мужчина едва не утонул, пытаясь переплыть Воронежское водохранилище

В Воронеже отдыхающие и охранник теплохода спасли мужчину, который едва не утонул при попытке переплыть водохранилище. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в районе Петровской набережной. Мужчина прыгнул в воду, но быстро утратил силы и начал захлебываться. Отдыхавшие на набережной заметили, что он тонет, и вытащили его на берег.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Иркутске в акватории реки Ангара перевернулась надувная лодка с водителем и тремя пассажирами. В какой-то момент судно столкнулось с препятствием и все четверо оказались в воде без спасательных жилетов. Троих пострадавших смогли вытащить из воды очевидцы, один из спасенных так и не пришел в себя. Местонахождение несовершеннолетней девушки, выпавшей из лодки, не установлено. Ее унесло течением.

Ранее сообщалось, что в Приангарье ребенок и двое мужчин пропали при сплаве по реке.