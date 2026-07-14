Россиянам назвали главные финансовые ошибки в отпуске

Во время летних путешествий важно избежать распространенных финансовых ошибок, которые приводят к перерасходу и трудностям после отпуска. Избежать лишних трат в поездке поможет детальное планирование бюджета. Об этом Life.ru рассказала эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

Специалист объяснила, что следует заранее распределить все расходы на проживание, питание, транспорт, экскурсии, сувениры и непредвиденные траты. Благодаря такому подходу удастся вовремя заметить перерасход и скорректировать траты.

По словам эксперта, не менее важно отказаться от крупных покупок и дорогостоящего досуга в первый день путешествия. В это время эмоциональный подъем особенно часто приводит к импульсивным решениям.

«Именно в этот момент путешественники чаще соглашаются на экскурсии, дополнительные развлечения или крупные покупки. Лучше оставить первый день для знакомства с местом, а решения о дополнительных расходах принимать позже», — посоветовала она.

При этом специалист призвала не отказываться от спонтанных трат полностью, а заранее выделить для них отдельную сумму. Кроме того, если вещь не является уникальной, специалист рекомендует воспользоваться правилом одного дня и принять решение о ее покупке спустя сутки.

Тарасова также посоветовала выделять часть бюджета на расходы после возвращения домой, в том числе на продукты, транспорт, бытовые покупки и подготовку к рабочей неделе.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович до этого говорил, что многие россияне не могут полноценно отдохнуть во время отпуска, поскольку испытывают за это чувство вины и стыда на фоне мыслей о работе. По его словам, у некоторых сотрудников нарушен баланс между трудом, отдыхом, саморазвитием и личной жизнью, поэтому они пытаются рационализировать свой отдых и ищут оправдание за то, что отдыхают.

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