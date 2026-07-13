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Бизнес

Россиянам объяснили, как сэкономить на еде в отпуске

В «X5 Клубе» призвали отказаться от ресторана на завтрак, обед и ужин в отпуске
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Сократить расходы на питание в отпуске поможет отказ от посещения ресторанов во время каждого завтрака, обеда и ужина. Вместо этого туристам стоит заранее выбрать несколько заведений с местной кухней, а остальные приемы пищи организовать самостоятельно. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

Главной ошибкой путешественников она назвала стремление превратить каждый прием пищи в отдельное гастрономическое событие. Уже через несколько дней такой подход начинает заметно отражаться на бюджете, подчеркнула эксперт.

«Лучше заранее определить, какие приемы пищи действительно хочется провести в ресторане. Например, выбрать несколько заведений с местной кухней, а в остальные дни придерживаться более рационального сценария. Это позволит познакомиться с гастрономией региона и не потратить на нее большую часть бюджета», — сказала Самойлова.

Она рекомендовала выбирать апартаменты или гостиничные номера с кухней. Самостоятельно выгоднее всего готовить завтраки — для этого достаточно купить яйца, йогурт, творог, сыр, овощи, фрукты, хлеб, хлопья или каши, сказала Самойлова.

После заселения она посоветовала в первую очередь зайти в ближайший супермаркет и приобрести воду, продукты для завтраков, фрукты, овощи, чай, кофе и снеки. Такой запас позволит реже покупать еду в туристических местах и принимать спонтанные решения на голодный желудок, пояснила эксперт.

Альтернативой кафе может стать готовая еда из магазинов — салаты, супы, мясо, гарниры и сэндвичи. Этот вариант особенно удобен во время длительных экскурсий, переездов и поездок на природу, подчеркнула Самойлова.

Туристам также стоит заранее брать с собой воду и небольшой перекус. Это поможет избежать незапланированных покупок кофе, напитков, сладостей и снеков во время прогулок, уточнила эксперт.

Для посещения кафе Самойлова рекомендовала выбирать места вдали от основных достопримечательностей. По ее словам, достаточно пройти несколько кварталов в сторону жилых районов, чтобы найти заведения с более доступными ценами, большими порциями и местной кухней.

Ранее россиянам напомнили о праве на отпуск за свой счет в некоторых случаях.

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