Стало известно, почему россияне не могут отдохнуть даже в отпуске

Многие россияне не могут полноценно отдохнуть во время отпуска, поскольку испытывают за это чувство вины и стыда на фоне мыслей о работе. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

«Каждый год миллионы россиян уходят в отпуск с одним желанием — отдохнуть. А возвращаются с другим — взять еще один отпуск, чтобы прийти в себя после первого. Знакомо? Это не шутка и не гипербола. Назовем это феноменом «тревожного отпуска» — состояние, когда даже на пляже или в горах человек не может перестать думать о работе, а тревога о том, что отдых скоро закончится, отравляет последние дни», — отметил эксперт.

По его словам, в целом у многих сотрудников нарушен баланс между трудом, отдыхом, саморазвитием и личной жизнью, поэтому и в отпуске они пытаются рационализировать свой отдых и ищут себе оправдание за то, что отдыхают. Чтобы помочь себе, Якубович посоветовал полностью отключиться от рабочей среды и не думать о делах, а также выработать ритуал переключения. Для этого поможет техника «стоп-кадра» — как только появляются мысли о работе, нужно резко сказать: «Стоп! Я нахожусь здесь и сейчас». Это поможет перевести мозг из интеллектуального формата в режим отдыха.

Специалист также посоветовал устроить себе цифровой детокс и спланировать возвращение — составить план на первый рабочий день еще до выхода, чтобы снизить тревожность.

Сооснователь таск-трекера Weeek Инга Скерсь до этого рассказала «Газете.Ru», что россиянам стоит готовиться к отпуску минимум за месяц. По ее словам, для многих сотрудников последняя неделя перед отпуском оказывается самым напряженным периодом года. Вместо постепенного завершения дел люди пытаются закрыть все задачи сразу, задерживаются на работе и продолжают отвечать на сообщения даже во время отдыха.

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