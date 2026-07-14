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Общество

В Китае юноша лишил родителей многомилионного наследства

Mothership: 19-летний миллионер в КНР оставил родителей без наследства
Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

В Китае 19-летний миллионер лишил родителей наследства в размере 20 млн юаней (225,8 млн рублей). Об этом пишет портал Mothership.

По информации издания, молодой человек, серьезно увлекающийся экстремальными видами спорта, составил завещание, в котором оставляет квартиру и многомиллионные накопления своему другу детства.

Отмечается, что квартиру и сбережения подарили ему родители, однако после развода они завели новые семьи и сейчас мало общаются со своим сыном. Парень, в свою очередь, не хочет, чтобы деньги достались новым супругам родителей и их детям, так как считает их чужими людьми.

Юрист рассказал изданию, что составление завещаний становится все более распространенным явлением среди молодого поколения в Китае — все больше людей 1980-х, 1990-х годов рождения составляют завещания в молодом возрасте.

18 июня юрист по гражданским делам Алла Георгиева говорила, что пасынок или падчерица имеют право получить наследство – оно сохраняется даже при условии отсутствия их имен в завещании. В силу это право вступает при отказе остальных родственников от наследства, а в некоторых случаях – при любых обстоятельствах.

Ранее россиянам напомнили, как получить наследство.

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