Россиянам напомнили о безусловном праве пасынка и падчерицы на наследство

Пасынок или падчерица имеют право получить наследство – оно сохраняется даже при условии отсутствия их имен в завещании. В силу это право вступает при отказе остальных родственников от наследства, а в некоторых случаях – при любых обстоятельствах, объяснила RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Она пояснила, что очередность наследников по закону прописана в ГК РФ. Так, в первую очередь в нее входят дети, супруги и родители, то есть самые близкие родственники. Далее очередь формируется на основе убывания родства, пасынки и падчерицы находятся на седьмом месте по праву наследования.

«Когда представители с первой по шестую очередь отсутствуют — только тогда пасынок может что-то наследовать. Или если эти люди отказались от своего наследства в пользу пасынка», — пояснила юрист.

Важно, что в определенных обстоятельствах отказ других родственников от права наследования ничего не меняет – пасынки и падчерицы имеют безусловное право на часть наследства. Это распространяется на ситуации, когда они были признаны нетрудоспособными, находились на иждивении и жили вместе с оставившим наследство человеком. В этом случае даже если другие родственники продолжают претендовать на наследство, пасынки и падчерицы свою часть имущества должны получить, заключила специалист.

До этого юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал, что некоторые близкие родственники человека имеют право на обязательную долю в его наследстве даже в случае, если их имена не указаны в завещании. К ним относятся родственники из числа несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супругов и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев. Такие нормы обеспечивают пенсионеров защитой, хотя ситуации и могут различаться в зависимости от решения суда, подчеркнул юрист.

Россиянам ранее напомнили, как получить наследство.