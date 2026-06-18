Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам напомнили о безусловном праве пасынка и падчерицы на наследство

Юрист Георгиева: пасынок или падчерица имеют право на наследство без завещания
Shutterstock

Пасынок или падчерица имеют право получить наследство – оно сохраняется даже при условии отсутствия их имен в завещании. В силу это право вступает при отказе остальных родственников от наследства, а в некоторых случаях – при любых обстоятельствах, объяснила RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Она пояснила, что очередность наследников по закону прописана в ГК РФ. Так, в первую очередь в нее входят дети, супруги и родители, то есть самые близкие родственники. Далее очередь формируется на основе убывания родства, пасынки и падчерицы находятся на седьмом месте по праву наследования.

«Когда представители с первой по шестую очередь отсутствуют — только тогда пасынок может что-то наследовать. Или если эти люди отказались от своего наследства в пользу пасынка», — пояснила юрист.

Важно, что в определенных обстоятельствах отказ других родственников от права наследования ничего не меняет – пасынки и падчерицы имеют безусловное право на часть наследства. Это распространяется на ситуации, когда они были признаны нетрудоспособными, находились на иждивении и жили вместе с оставившим наследство человеком. В этом случае даже если другие родственники продолжают претендовать на наследство, пасынки и падчерицы свою часть имущества должны получить, заключила специалист.

До этого юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал, что некоторые близкие родственники человека имеют право на обязательную долю в его наследстве даже в случае, если их имена не указаны в завещании. К ним относятся родственники из числа несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супругов и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев. Такие нормы обеспечивают пенсионеров защитой, хотя ситуации и могут различаться в зависимости от решения суда, подчеркнул юрист.

Россиянам ранее напомнили, как получить наследство.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!