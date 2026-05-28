Россиянам напомнили, как получить наследство

Чтобы получить наследство, его нужно принять. Самый простой вариант — подать заявление нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, рассказал «Газете.Ru» адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Forseti & Ting Альберт Ануфриев.

Наследование возможно по завещанию или по закону, пояснил Ануфриев. В первую очередь наследство могут принять родители умершего, его официальный супруг и дети, отметил эксперт. Наследником признается и ребенок, зачатый на момент смерти наследодателя, если умерший был его биологическим отцом, добавил адвокат. По его словам, бывший супруг по общему правилу на наследство не претендует. Исключение возможно, если еще в браке он стал инвалидом или нетрудоспособным и находился на иждивении наследодателя — тогда он может рассчитывать на обязательную долю, сказал эксперт. Если брак к моменту смерти не расторгнут, сначала выделяется супружеская доля, предупредил Ануфриев. При отсутствии брачного договора половина совместно нажитого имущества принадлежит пережившему супругу, сказал эксперт. Оставшаяся часть уже делится между наследниками одной очереди в равных долях, добавил Ануфриев.

«Подать заявление можно у нотариуса по последнему месту жительства умершего, через представителя с нотариальной доверенностью или по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Если заявление подается по почте или через представителя, подпись наследника нужно заранее удостоверить у нотариуса. К заявлению обычно прикладывают свидетельство о смерти, документ о родстве и паспорт наследника. Бумаги на все имущество сразу не нужны: человек может не знать обо всех счетах, квартирах или других активах умершего. После открытия наследственного дела нотариус сам направит запросы в банки и реестры», — отметил Ануфриев.

По его словам, наследство можно принять и фактически: например, если человек продолжил жить в квартире умершего, пользоваться его вещами, оплачивать коммунальные платежи или другие расходы. При совместном проживании споров обычно меньше: считается, что наследник имущество принял. Если вместе с наследодателем он не жил, факт принятия нередко приходится доказывать уже в суде, отметил Ануфриев.

«Важно помнить, что вместе с правами на имущество вы приобретаете и обязательства наследодателя. То есть, если у наследодателя были незакрытые долговые обязательства, вам придется их закрывать. Но такие обязательства не могут быть возложены на наследника больше, чем стоимость всего наследства. Иными словами, даже если размер долгов превышает стоимость имущества по наследству, вам не придется до самой своей смерти платить по этим долгам», — объяснил Ануфриев.

По его словам, самая частая ошибка — пропустить шестимесячный срок подачи заявления о вступлении в наследство. Восстановить его можно через суд, но только в исключительных случаях, например из-за тяжелой болезни, при этом незнание о смерти родственника суды не всегда признают уважительной причиной, подчеркнул Ануфриев.

Он добавил, что оформление наследства потребует расходов. Для детей, супруга, родителей, полнородных братьев и сестер пошлина составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не больше 100 тыс. рублей, для остальных наследников — 0,6%, но не больше 1 млн рублей, сказал эксперт. Отдельно оплачиваются услуги нотариуса: открытие дела, заявления, запросы в банки и реестры, выдача свидетельства о праве на наследство, заключил адвокат.

«Наследник считается собственником имущества с даты смерти наследодателя, а не с момента получения свидетельства или регистрации права. Если умерший не успел оформить какое-то имущество, наследник может завершить оформление уже на себя. Не переходят только права, связанные лично с умершим, например право на алименты или компенсацию по утрате трудоспособности», — подытожил Ануфриев.

