Названо число погибших в результате обрушения подъезда дома в ЛНР

МЧС: тела трех человек извлекли из-под завалов на месте обрушения подъезда в ЛНР

Сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилого дома в городе Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

«По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших — мужчины и двух женщин», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что специалистам удалось спасти одну женщину. Она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Всего к ликвидации последствий ЧП привлекли 21 сотрудника экстренных служб. Они задействовали четыре единицы техники.

Подъезд жилого дома в Краснодоне обрушился в ночь на 14 июля из-за взрыва бытового газа. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по ЛНР, здание было признано аварийным. В ведомстве добавили, что одна из пострадавших смогла связаться со спасателями, находясь под завалами.

30 июня в селе Самашки в Чечне произошел взрыв газа в частном жилом доме. В результате пострадали два человека, их госпитализировали в больницу в Грозном.

Ранее более 20 квартир получили повреждения из-за взрыва газа в многоэтажном доме в Самаре.