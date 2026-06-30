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Общество

Стало известно о хлопке газа в Чечне, есть пострадавшие

РЕН ТВ: два человека пострадали из-за хлопка газа в частном доме в Чечне
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Чечне в одном из частных домов произошел взрыв газа — пострадали два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

«Инцидент произошел в селе Самашки, сообщил источник РЕН ТВ. Пострадавшие госпитализированы в больницу в Грозном», — говорится в посте.

Других подробностей не приводится. Комментариев от властей на момент публикации не поступало.

Вечером 14 июня на улице XXII Партсъезда в Самаре произошел хлопок бытового газа в многоэтажке, в результате чего пострадали 24 квартиры.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за хлопка газа. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Для жителей поврежденных квартир был организован пункт временного размещения в школе №163.

Позже стало известно, что в результате случившегося не выжила 51-летняя женщина, пострадали 13 человек. Семь человек спасли из пожара сотрудники МЧС.

Ранее 89-летняя женщина спустилась по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.

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